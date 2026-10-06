لأول مرة في تاريخ ألمانيا، يتولى سياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" منصب رئيس برلمان إحدى الولايات حيث انتخب برلمان ولاية ساكسونيا-أنهالت اليوم الثلاثاء، توبياس راوش، في الجولة الأولى لمنصب رئيس البرلمان، وهو أعلى منصب في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وحصل راوش (35 عاما) في التصويت الذي جرى في مدينة ماجدبورج، عاصمة الولاية، على 48 صوتًا مؤيدًا، مقابل 29 نائبًا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، حسبما أعلنت رئيسة الجلسة، إيفا فون أنجرن.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" كان قد تصدر انتخابات برلمان الولاية التي أُجريت في 6 سبتمبر الماضي بحصوله على 8ر43% من الأصوات، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه؛ لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة. وكان حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الذي يمتلك خمسة مقاعد في برلمان الولاية، أعلن مسبقًا أنه سيصوت لصالح راوش، مستندا في ذلك إلى العرف الذي يمنح الكتلة البرلمانية الأقوى حق تسمية رئيس البرلمان.

ويبلغ مجموع نواب كتلتي حزب "البديل" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" 44 نائبًا. وتم إجراء التصويت بشكل سري.