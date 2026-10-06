إسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض بالمنطقة ألف في جنين

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كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء، عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، داخل المنطقة المصنفة "ألف".

وقالت الهيئة في بيان وصل الأناضول، إن "سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين، داخل المنطقة المصنفة 'ألف'".

وأوضحت أن الأمر يحمل الرقم "33/26 فوري مستعجل"، ومؤرخ في 5 أكتوبر الجاري، ويستهدف مساحة 0.741 دونم، أي نحو 741 مترا مربعا.

وأضافت أن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي بـ"أغراض عسكرية مستعجلة"، فيما تظهر الخريطة المرفقة به شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات.

ويعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال نحو 5 أشهر، وفق الهيئة.

ففي 7 مايو أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا حمل الرقم 70/26، لوضع اليد على 7.247 دونمات من الأراضي في الحوض ذاته.

وأوضحت الهيئة أن مقارنة خرائط الأمرين تظهر تداخلا جزئيا محدودا عند الطرف الغربي للشريط الجديد مع الممر المتعرج المشمول بالأمر السابق.

وأضافت أن الشريط الجديد يمتد بعد ذلك شرقا خارج حدود الأمر السابق، ما يعني، وفق الهيئة، أن الاستهداف الجديد متصل مكانيا بالأراضي التي سبق استهدافها.

وبينت أن كامل مساحة الأمر الجديد لا تمثل زيادة صافية على المساحة المستهدفة سابقا، بسبب التداخل الجزئي بين الأمرين.

مهلة 24 ساعة

ووفق الهيئة، يسري الأمر الجديد لمدة 60 يوما من تاريخ توقيعه، ويمنح أصحاب الأراضي مهلة 24 ساعة للاعتراض.

في المقابل، كان الأمر السابق يمنح أصحاب الأراضي مهلة 7 أيام للاعتراض، وحدد نهاية عام 2031 موعدا لانتهاء سريانه.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الجديد صدر بصيغة مستقلة، دون أن يتضمن نصا يشير إلى تعديل الأمر السابق أو إلغائه.

وقالت إن أهمية الأمر لا تقتصر على مساحته المحدودة، بل تشمل موقعه داخل النسيج العمراني الفلسطيني في حي الجابريات، وكونه يستهدف مسارا مرتبطا بالطريق.

ورأت أن امتداد الشريط الجديد من نطاق سبق استهدافه إلى مقطع طريق يقع خارجه يظهر "تراكم إجراءات وضع اليد على الأراضي ومسارات الحركة" في منطقة مصنفة "ألف".

وتصنف المنطقة "ألف"، بموجب اتفاق أوسلو، ضمن المناطق التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.

ويأتي الأمر الجديد ضمن سلسلة أوامر عسكرية طالت أراضي محافظة جنين خلال الأشهر الماضية، بينها أوامر لوضع اليد على أراض لشق طرق وإقامة مواقع عسكرية.

وفي يوليو أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 15 أمرا عسكريا استهدفت نحو 199.8 دونما في المحافظة، بينها 14 أمرا لشق وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي تجاوز 11 كيلومترا.