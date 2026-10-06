اللواء محفوظ طه: ضربات البحرية بعمق 80 كم في سيناء عرقلت وصول احتياطات العدو في حرب أكتوبر

قال اللواء بحري أركان حرب، محفوظ طه، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، إن القوات البحرية نفذت العديد من العمليات خلال حرب أكتوبر 1973.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن المدفعية الساحلية التابعة للقوات البحرية، ساهمت في مرحلة التمهيد النيراني عند بدء العمليات العسكرية في حرب أكتوبر 1973، وفقًا لمخطط «النيران» بجانب المعاونة النيرانية.

وأشار إلى تنفيذ البحرية ضربات داخل العمق الدفاعي للعدو الإسرائيلي، والتي استهدفت مراكز حيوية ومناطق شئون إدارية، ومراسي في منطقة رأس بيرون، بعمق 80 كيلومتر داخل سيناء.

ونوه إلى أن الخطة اعتمدت على تأجيل القرار الإسرائيلي باستدعاء قوات الاحتياط التي تمثل قوته الرئيسية، مشيرًا إلى قصف القوات البحرية في ليلة «6-7 أكتوبر» لمناطق تمركز العدو الإسرائيلي على السواحل ومنها رأس بيرون.

وتابع أن هذا القصف عرقل وصول قوات الاحتياط الإسرائيلي للحد الأمامي للدفاعات خلال الساعات الأولى.