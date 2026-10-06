العميد طارق العكاري: كلمة الرئيس السيسي بالقيادة الاستراتيجية جاءت جامعة وموجزة وعلى الهدف

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن كلمة الرئيس السيسي، الإثنين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، كانت «جامعة وموجزة وعلى الهدف»، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس ربط بين الجاهزية العسكرية والأمن القومي والتماسك الداخلي والوعي الشعبي، بجانب إشارته للاضطرابات الإقليمية سواء في غزة، أو أمن البحر الأحمر، ونهر النيل، وأمن دول الخليج، معلقًا:«عرض لنا ما يحدث في المنطقة في كبسولة».

وعلق على الاحتفال بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر 1973، قائلًا: «نحن شعب لا ينهزم وإن انهزمنا هنشتغل علشان نجيب حقنا، وإذا كنا ندعو للسلام وشعب مسالم إلا أننا نحافظ على الجاهزية الدائمة ولا أحد يستطيع أن يأخذ حقوقنا».

ونوه إلى إشارة الرئيس لجاهزية جميع مؤسسات الدولة وثقته بها، مضيفًا أن الحرب لم تعد قاصرة على القوات المسلحة وإنما تمتد لتشمل جميع الوزرات، معلقًا: «كل الوزارات لازم تبقى مجتمعة وموجودة علشان يبقى في جاهزية كاملة للدولة».

وذكر أن حروب اليوم تتجاوز القوات المسلحة إلى الأمن السيبراني، واقتصاد التجسس، واقتصاد الدولي، والمخزون الاستراتيجي من الذخائر، وتوطين الصناعات العسكرية، وغيرها.



وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر.

وهنأ الرئيس، خلال الاجتماع، رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ومقدراته، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

واستعرض الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، فيما تناول الاجتماع عرضًا حول ملامح السياسة التجنيدية المستقبلية.

كما بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مواصلة القوات المسلحة أداء مهامها الوطنية بكفاءة، بما يحافظ على أمن الدولة واستقرارها وصون مقدراتها.