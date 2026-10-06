مصطفى بكري: مصر تمتلك جيشا قويا وقادرا على حماية أمنها القومي وحدودها

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تطورات الحرب الدائرة في اليمن، مشيرًا إلى التحركات العسكرية التي تشهدها الساحة اليمنية، والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقوات اليمنية في مواجهة جماعة الحوثيين.

وقال "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن نحو 100 ألف جندي يمني شاركوا، بدعم من المملكة العربية السعودية، في العمليات العسكرية.

ولقت إلى تحقيق تقدم ميداني واستعادة السيطرة على مناطق في الساحل، فضلًا عن تطورات مرتبطة بممر باب المندب.

وأضاف أن التطورات الأخيرة أثارت، حالة من القلق لدى الحوثيين، خاصة مع ما وصفه بتطورات تستهدف المملكة العربية السعودية، محذرًا من أن اتساع نطاق الحرب قد يؤدي إلى تغيير المعادلات القائمة في المنطقة.

وأشار إلى تحذيرات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تداعيات اتساع نطاق الصراع في المنطقة، مؤكدًا أهمية الاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تمس الأمن القومي المصري.

وشدد على أن مصر تمتلك جيشًا قويًا وقادرًا على حماية أمنها القومي وحدودها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التماسك الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.