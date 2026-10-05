أستاذ أمراض صدرية: انتشار الالتهابات الفيروسية طبيعي خلال هذه الفترة من العام

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن انتشار الالتهابات الفيروسية خلال هذه الفترة من العام طبيعي، وأنها لا تمثل أي خطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع بقناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هذه الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة، وآلام الحلق، وغيرها من الأعراض غير الخطرة.

واستعرض بعض الأعراض التي تُمثل خطورة، وتتضمن آلام الصدر، وضيق التنفس، وزرقة الأطراف والشفتين، ووجود التهابات في نسيج الرئة، وغيرها.

وأكد أنه رغم انتشار هذه الفيروسات حاليًا إلا أنه لا توجد أي أعراض خطيرة تؤثر على المواطنين، ناصحًا بتلقي التطعيم الموسمي للإنفلونزا، قائلًا: «التطعيم الموسمي أصبح لازما في هذا الوقت من العام وأنه ضرورة ملحة».

ونصح كبار السن، والمصابين بالأمراض المناعية، وأمرض الصدر، والحوامل، ومرضى السمنة المفرطة، والمدخنين، بالحذر عند الإصابة بالبرد، وبأخذ لقاح الإنفلونزا تقليلًا للأعراض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا رغم أهميته لا يحمي كليا من الإصابة بالإنفلونزا، ولكّنه يُخفف من حدته، معلقًا: «مصل الإنفلونزا هيمنع في كمية كبيرة ولكن حتى لو أنا جاء لي الدور بعد تلقي اللقاح هيكون أقل حدة بكثير من الآخرين»