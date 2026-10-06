قال الإعلامي تامر أمين، إنه لم يكن يرغب في الحديث عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جنوب إفريقيا، بسبب ما وصفه بكثرة السلبيات فيها، مؤكدًا أنه يرى أن المنتخب لم يستفد شيئًا من المباراة.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن البعض قد يرى أن الاستفادة من المباراة هي تعلم المنتخب من الدروس والخسائر، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء المختلفة، لكنه يرى أن هناك علمًا يسمى الإدارة يعتمد على تقييم ما حدث، معتبرًا أن المباراة بلا استفادة.

وانتقد خوض المباراة رغم أنها ودية، موضحًا أن اللاعبين كانوا عائدين من مباراتين قويتين وعانوا من الإجهاد، متسائلًا عن جدوى خوض مباراة جديدة في هذا التوقيت.

وتابع أن المباراة أقيمت من أجل تصنيف المنتخب، قائلًا: “طيب ادينا لعبنا وأجهدنا لاعبينا وكسرناهم نفسيًا بخسارة ملهاش لازمة، وخسرنا التصنيف”.

وأشار إلى أن الخسارة جاءت على حساب منتخب مصر، بينما حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز، معتبرًا أن المباراة لم تحقق استفادة أيضًا على مستوى الجهاز الفني.

واستكمل أن المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بيتسو موسيماني، قال إنه سيستغل المباراة لتجربة الصف الثاني من لاعبيه، قائلًا: “رأيي إني كنت أعمل زيه، أهي اسمها تجربة بتجربة وتصنيف بتصنيف، ويوم ما تحصل نتيجة سلبية ما يبقاش المنتخب الأساسي هو اللي خسر”.

وتابع أن منتخب مصر خاض المباراة بـ "القوة الدافعة والتشكيلة الرادعة"، لكنه قدم أداءً سيئًا وانتهت المباراة بخسارته بهدف دون رد.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأول الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.