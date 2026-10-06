عياد رزق: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر حملت رسائل متكاملة حول الإصلاح وحماية الأمن القومي واستكمال البناء

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت حاملة لعدد من الرسائل المهمة التي تتجاوز الاحتفال بذكرى النصر إلى استحضار قيم أكتوبر في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل الدولة المصرية، مضيفا أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على أن نصر أكتوبر لم يكن وليد لحظة، وإنما جاء نتيجة سنوات من الإعداد والعمل والتخطيط والإرادة، وهو ما يمثل درسًا مهمًا في إدارة التحديات الحالية، مؤكدًا أن بناء الدول وتحقيق التنمية يتطلبان نفس القدر من الصبر والعمل والأخذ بأسباب القوة.



وأضاف رزق ، في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس عن الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية يعكس إدراكًا واضحًا للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على عدم الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة، وإنما مواجهتها ووضع حلول جذرية لها، يمثل رسالة مباشرة بشأن استمرار مسار الإصلاح والعمل على معالجة جذور الأزمات.

وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن المرحلة الحالية تفرض استمرار العمل على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الاستثمار، وتحسين أداء الأسواق، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتحقيق معدلات نمو تنعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية تمثل أحد أهم أدوات تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وأشار رزق إلى أن الرئيس بعث برسالة واضحة بشأن الأمن القومي المصري، عندما أكد أن الدولة قوية بمؤسساتها ومتماسكة بإرادة شعبها وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها، لافتًا إلى أن هذه الرسالة تأتي في ظل بيئة إقليمية ودولية تشهد أزمات متلاحقة وتحولات متسارعة، مؤكدا أن تأكيد الرئيس على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، بالتزامن مع الإشادة بتضحيات الشهداء والجرحى، يعكس المكانة التي تحتلها القوات المسلحة في حماية الدولة ومقدراتها، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. كما ترأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مع التأكيد على مواصلة أداء المهام الوطنية وحماية حدود الدولة وأمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمّن رزق تأكيد الرئيس السيسي مجددًا دعم مصر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتبار أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بمعالجة جذور الصراع وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن حديث الرئيس عن أمن الدول العربية وأمن الخليج وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية يؤكد اتساق الموقف المصري تجاه حماية استقرار المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أشاد رزق بما تضمنته كلمة الرئيس بشأن نهر النيل، والتأكيد على أن الأمن المائي المصري يمثل قضية أساسية لا تقبل المساس، مع استمرار مصر في تبني نهج التعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، والدفاع عن حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي.

واختتم الدكتور عياد رزق بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى أكتوبر تتمثل في ضرورة تحويل روح النصر إلى طاقة مستمرة للعمل والبناء، موضحًا أن مصر التي استطاعت بإرادة شعبها وقواتها المسلحة تجاوز تحديات الماضي، قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتعامل مع التحديات الراهنة، بما يحافظ على أمنها واستقرارها ويعزز قدرتها على بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.