متحدث صندوق التنمية الحضرية: مشروعات أراضي النيل لن تحجب النهر عن المواطنين

قال الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن حصر قطع الأراضي الواقعة على نهر النيل يأتي في إطار إعداد رؤية استراتيجية مختلفة لهذه الأراضي، مؤكدًا أن الحصر لا يعني بيعها.

وأضاف "حنفي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الدولة تتجه حاليًا إلى إعادة إحياء المناطق التاريخية والعمران في مصر، مشيرًا إلى أن تجربة تطوير منطقة تل العقارب جاءت بطابع القاهرة الفاطمية، بدلًا من تنفيذ مبانٍ نمطية كما هو الحال في بعض المشروعات.

وتابع أن تطوير الأراضي والمناطق المطلة على النيل لن يتضمن تنفيذ مشروعات تحجب النهر عن المواطنين، قائلًا: “مش ممكن إني على النيل اللي الناس كلها تتمتع به هيتعمل مشروعات سيئة أو تحجب النيل، لا بالعكس، نحن نعيد إحياء هذه المناطق”، مؤكدًا الحفاظ على الأشجار الموجودة بها.

وأشار إلى أن ما يخص الدولة فقط هو الذي سيتم العمل عليه، بينما لا علاقة للصندوق بقطع الأراضي التابعة للقطاع الخاص، مضيفًا أن الصندوق بدأ إعداد أول نموذج لحصر 3 مناطق، منها منطقتان في الجيزة وواحدة في القاهرة، وتم عرضها على مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الملفات الخاصة بقطع الأراضي ستكون جاهزة خلال شهرين على الأكثر، على أن يتم الانتهاء منها تباعًا، مضيفًا أن منطقة العجوزة في الجيزة من المناطق التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، بينما تضم القاهرة عددًا أكبر من المناطق.

واستكمل أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن مجلس الوزراء والجهات صاحبة الولاية والمحافظات، تتولى دراسة الملفات وتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، وصولًا إلى رؤية واضحة بشأنها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين عدم دقة ما يتم تداوله بشأن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، موضحًا أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع، وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.