قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو في العام المالي 2025-2026 بلغت 5.1%، مقارنة بـ4.4% في العام المالي الذي سبقه.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "cnn" الاقتصادية، أن هذه النسبة من النمو تبرهن على حجم النمو الكبير الذي تحقق في الفترة الماضية، موضحًا أنه رغم التحديات الراهنة إن مستهدفات الحكومة للعام المالي الحالي تحقيق نمو بنسبة 5.4%.

وأوضح أن الأهم بالنسبة له ليس الرقم لكن مصدر هذا النمو، مؤكدا أنه قائم على صناعات وأنشطة إنتاجية حقيقية وهي الصناعات بصفة عامة وبينها الصناعات التحويلية.

ونوه بأن أكثر من ربع نسبة النمو التي تحققت في العام المالي الماضي كان مصدرها القطاع الصناعي، مشيرًا إلى تحقيق نمو كبير في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

ولفت إلى أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن هذه القطاعات التي يتوجب أن تقوم عليها عملية النمو ليكون الاقتصاد مستقرًا ومنتجًا.

وأشار إلى أن هذه القطاعات هي التي تقود نمو الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، وهي القطاعات التي يتم البناء عليها للمراحل المقبلة، وتحديدًا للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أن هذه الأنشطة توفر أكبر حجم من فرص العمل وتكون على مستوى عالٍ من الجودة، والأهم في ذلك أن هذه الأنشطة تعتمد على الاقتصاد المصري وقدرته على النمو دون أن يرتبط الأمر بالمحيط الخارجي أو بشيء استثنائي.

وأوضح أن الخبراء كانوا يشككون في بعض الأحيان، في أن النمو يأتي عبر ضخ أموال أو أمور استثنائية لا استدامة لها، مجددا التأكيد على أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بأرقام جيدة جدًا وجميعها تعتمد على القطاعات المستدامة.



