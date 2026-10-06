رئيس التأمينات الاجتماعية: 14 مليون مصري مؤمن عليهم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد المواطنين المصريين المؤمن عليهم يبلغ نحو 14 مليون مواطن، موضحًا أن الاشتراكات التي يسددها العاملون وأصحاب الأعمال خلال فترة العمل تتحول في النهاية إلى معاشات.

وتابع "عوض" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الاشتراكات في هذا النظام تتكون من حصتين، إحداهما يتحملها صاحب العمل عن كل عامل، والأخرى يتحملها العامل نفسه، ويلتزم صاحب العمل بتحصيلها وسدادها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أن هناك أصحاب أعمال يتعثرون في سداد الاشتراكات، ما يؤدي إلى تراكم مديونيات ضخمة قد تعوق استمرار نشاطهم، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن القانون وضع ضمانات للهيئة لتحصيل أموالها، من بينها فرض مبالغ إضافية عن كل شهر تأخير في السداد، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على التعامل مع هذه المديونيات في إطار توجه الدولة لجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي لضخ أموال في أي دولة يهتم بمعرفة حجم الضرائب والتأمينات التي سيتحملها، وهو ما يجعل ملف التأمينات أحد العوامل المهمة في بيئة الاستثمار.