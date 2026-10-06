رئيس التأمينات: الهيئة انتقلت إلى الفكر المؤسسي وضرورة جذب العميل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تعمل حاليًا على تغيير ثقافة العمل، مضيفًا أنها قبل ذلك كانت تُدار بفكر الشئون الاجتماعية ولكن انتقلت إلى الفكر المؤسسي، وضرورة جذب العميل وتقديم أفضل خدمة له.

وتابع "عوض" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الهدف من تطوير أنظمة العمل في إدارة ملفات التأمينات والمعاشات هو تسريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأنظمة القديمة تعود إلى عام 1984، وأصبحت التكنولوجيا المستخدمة فيها منتهية ولا يتم تدريسها في العالم.

وأضاف أن الهيئة كانت تكتب برامجها بلغة “كوبول” التي انتهى استخدامها على نطاق واسع منذ التسعينيات، ما جعل الاستمرار في الأنظمة القديمة أمرًا مستحيلًا، وكان هناك حتمية للانتقال إلى نظام جديد.

وأشار إلى أن الأنظمة القديمة كانت تعتمد على صندوقين للتأمينات، أحدهما للعاملين بالحكومة والآخر للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أن القانون نص على دمجهما، إلا أن الهيئة لم تكن قادرة على دمج النظامين أو إنشاء قاعدة بيانات واحدة لهما.

واستكمل أن الاستمرار في الأنظمة القديمة كان سيؤدي خلال سنة أو سنتين إلى عدم توافر الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذا النظام، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت الانتقال إلى نظام جديد مرتين من قبل ولم تنجح، وهو ما عكس حجم التأخر في تطوير النظام.