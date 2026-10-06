نقابة الصحفيين تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

تقدمت نقابة الصحفيين، مجلسًا وجمعية عمومية، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي سطّرته دماء الشهداء وتضحيات الأبطال، وظل وسيظل علامة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه في مثل هذا اليوم، استعادت مصر كرامتها وأرضها، وكتبت بحروف من نور ملحمة العبور التي أبهرت العالم، وأثبتت أن الإرادة المصرية قادرة على صناعة المستحيل. لقد كان نصر أكتوبر درسًا في التخطيط والإصرار والتلاحم بين الشعب والجيش، ومصدر إلهام لكل الأجيال.

وأضاف أنها إذ تشيد بهذه الذكرى الخالدة، لتؤكد أن الصحفيين المصريين كانوا جنودًا في معركة أكتوبر، فقد حمل بعضهم البندقية مجندين في صفوف القوات المسلحة، بينما حمل آخرون القلم والكاميرا مراسلين حربيين، ينقلون الحقيقة من قلب المعركة، ويوثقون بطولات الجنود، فكانوا خير سفراء للكلمة الحرة والضمير الوطني.

وتابعت: ن نقابة الصحفيين، إذ تستحضر هذه الذكرى، لتؤكد أن الصحافة المصرية كانت ولا تزال شريكًا في بناء الوطن، وذاكرة تنقل للأجيال بطولات الماضي، وصوتًا يدفع نحو المستقبل بعزيمة لا تلين.



واختتمت بيانها موجهة التحية لجنود مصر البواسل في ذكرى النصر المجيد، عظِّم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه، عاشت ذكرى نصر أكتوبر المجيد.