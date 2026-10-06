سفير مصر الأسبق بتل أبيب عن قائد إسرائيلي كبير: رأينا من الصاعقة المصرية ما لم يره أحد ولا نريد تكرار التجربة

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن إسرائيل عاشت حالة من الصدمة والقلق والانهيار في مواجهة القوة العددية وقوة النيران والاستراتيجية المصرية المفاجئة التي كانت مرتبة بدقة خلال انتصار أكتوبر المجيد.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن القيادة الإسرائيلية واجهت أزمة حقيقية في التعامل مع ملف القتلى والأسرى وعجزت عن إبلاغ أهاليهم لعدم معرفة من قُتل ومن أُسر.

ولفت إلى أن التقديرات تتحدث عن مقتل نحو 2860 وإصابة أكثر من سبعة آلاف آخرين، موضحا أن مصر تعمدت التأخر في إبلاغ ببيانات الأسرى، في "حركة محسوبة بشكل جيد" جعلت القيادة الإسرائيلية في حالة ارتباك وعجز عن التصرف.

وأوضح أن عودة الأسرى وهم يرتدون بيجامات الكاستور، وبعضهم مربوط ومصاب، مضيفا: "السادات خدهم هنا لففهم شوية، اتفرجوا على مصر وعظمة وإمكانيات قبل إعادتهم".

وأكد أن انتصار أكتوبر "درس لن تنساه إسرائيل"، متابعا: "أنا استمعت من أحد القادة الكبار جدًا من الأسماء الكبيرة هناك في جلسة ثنائية، قال: إحنا شفنا من قوات الصاعقة المصرية ما لم يره أحد.. ومش عايزين نكررها معاكم ثاني.. وأنا أرسل هذه الرسالة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، لأنه غير سوي ولا يدرك ماذا يقول".