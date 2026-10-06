السعودية تعلن تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين بطرق غير نظامية

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، البدء بإجراءات تصحيح أوضاع جميع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، إنه "بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، فقد أعلنت وزارة الداخلية البدء بإجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأكدت الوزارة "أنه للاستفادة من التصحيح يتطلب وجود جواز سفر يمني"، موضحة "أنه سيتم إعلان تاريخ البدء بإجراءات التصحيح وضوابطه عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذوات العلاقة" .

ويأتي الإعلان في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها اليمن، ليفتح أمام اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية فرصة لتسوية أوضاعهم، على أن تتضح تفاصيل التنفيذ والفئات المشمولة وفق الضوابط المرتقب إعلانها رسميًا.

وجاء هذا الإعلان تزامناً مع تطورات عسكرية وميدانية تشهدها الساحة اليمنية مع إطلاق عملية "فجر اليمن" العسكرية ضد الحوثيين.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشعب اليمني، وتخفيف تداعيات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتعزيز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين.