السعودية تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للحكومة اليمنية لمواجهة ميليشيا الحوثي

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة ميليشيا الحوثي ووقف خطرها على العالم.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الاثنين، "عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها السافرة والمتكررة تجاه أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وكذلك ضد العاصمة الرياض، ومدن المملكة (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والطائف، وينبع)، إضافةً إلى استهداف سفن المملكة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب."

وقالت الوزارة "المملكة تؤكد أنها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية اليمنية عام 2014م، بذلت جهودًا حثيثة ومتواصلة لدعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وامتدادًا لنهجها الرافض للسلام، اختارت بدلًا من ذلك التصعيد العسكري المستمر، وجر اليمن والشعب اليمني الشقيق إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية خدمةً وتنفيذًا لأجندات خارجية".

وأضافت: "المملكة تعيد التأكيد على حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقًا للقوانين الدولية، كما تجدد دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية".

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الميليشيا