التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة يستبعد من تتحسن أوضاعهم ويتيح عودتهم في حال تعثرهم مجددا

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الوزارة تستخدم عدة آليات للتنقية والتحقق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك تعليقًا على شكاوى بعض المواطنين بشأن خروجهم من منظومة تكافل وكرامة.

ولفت في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة الحياة، مساء الإثنين، إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» ديناميكي، وأنه يستبعد من تتحسن أوضاعهم مع إتاحة الفرصة لعودتهم في حالة تعثرها مجددًا.

واستعرض موقف إحدى الحالات التي استبعدت من منظومة «تكافل وكرامة»، قبل أن تُعاد مجددًا، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الضرائب، أثبت امتلاكها لسجل تجاري وبطاقة ضريبية لـ«تجارة التجزئة»، قبل أن تقوم المعنية بإغلاقهم لاحقًا.

وأوضح أن الربط الإلكتروني الشبكي أثبت لاحقًا أن السجل غير عامل، وذلك بعدما تقدمت المعنية بشكوى وأغلقته إلكترونيا، مشيرًا إلى ضرورة إغلاق الملف ورقيًا وإلكترونيًا ليُسجل في قواعد البيانات، ومعلقًا: « قواعد البيانات بتكلم بعض دون تدخل بشري».

وذكر أن الوزارة اتفقت مع مصلحة الضرائب لتسجيل هذا النوع من الملفات على قواعد بياناتها بأنه «غير عامل».

وأشار إلى أن الوزارة تعيد صرف مستحقات «تكافل وكرامة» للسيدة المعنية، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما أُغلق السجل إلكترونيا.