السجن مدى الحياة لرجل حاول مهاجمة السفارة الإسرائيلية في لندن

قضت محكمة بريطانية اليوم الاثنين بالسجن مدى الحياة بحق طالب لجوء تم رفض طلبه حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن لشن هجوم بسكين.

وواجهت الشرطة المسلحة عبد الله البدري (34 عاما)، المولود في الكويت، بعد أن قفز على سياج السفارة في كينسينجتون غرب لندن مسلحا بسكينين طولهما 4 بوصات في أبريل من العام الماضي.

وكان المتهم يرتدي كوفية ملفوفة حول رأسه ونظارة شمسية، وحاول الدخول إلى السفارة "للانتقام" لاستشهاد الأطفال في غزة، حسبما سمعت محكمة "أولد بيلي"، المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز.

وحكم قاض اليوم الاثنين على البدري بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 20 عاما.

وتم إبلاغ المحكمة بتعديل الحكم ليصبح 18 عاما و207 أيام، بعد خصم المدة التي قضاها المتهم رهن الحبس الاحتياطي.

ولم يظهر البدري أي مشاعر في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وعلمت المحكمة سابقا أنه تم رفض طلب البدري للحصول على اللجوء بعد أن دخل المملكة المتحدة مرتين على متن قوارب صغيرة في أغسطس 2021 وأبريل 2025.