رئيس جهاز تعمير سيناء: نعمل الآن على إنشاء 4 تجمعات تنموية كبرى تضم 6047 منزلا بدويا

قال اللواء مهندس أحمد السويفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، إن الجهاز يُنفذ مشاريعه بعد التعرف على آراء المواطنين، وأعضاء البرلمان، والمراكز، والمحافظات المعنية بها.

واستشهد خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، بمشروعات المنازل البدوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعرض نماذجًا مختلفة منها على المواطنين، وهو ما دفع نحو التفكير في إنشاء تجمعات كبيرة.

وأوضح أن الجهاز يعمل حاليًا على إنشاء 4 تجمعات تنموية كبيرة، تضم جميع الخدمات والطرق، بإجمالي 6047 منزلًا بدويًا، مع مراعاة آراء المواطنين، مضيفًا أن أحدها يضم نحو 3000 منزل، بينما يضم آخر 800.

وأضاف أن هذه المشاريع تهدف لتوطين أهالي سيناء، أو الراغبين في السكن بها، قائلًا: «أنا عاوز أوطن ناس وأخلي ناس تيجي سيناء».

وفي سياق متصل، تطرق إلى مشاريع تطوير وإنشاء الطرق والكباري في سيناء، بعد أن كان مقتصرًا على نفق السويس «نفق الشهيد أحمد حمدي».

ونوّه إلى أن نفق السويس لم يكن يستوعب حمولات كبيرة، وأن الجهاز واجه في البداية مشاكل تتعلق بإدخال الخامات اللازمة لأعمال التعمير والتنمية.

وأشار إلى تدخل القوات المسلحة لتطوير نفق السويس، وإنشاء أنفاق الإسماعيلية الجديدة، والكباري العائمة، أحدث طفرة تنموية في سيناء، وسهّل الوصول لها.

وذكر أن الجهاز يستهدف خلال العام المالي الحالي 2026-2027، استكمال مشاريع التجمعات البدوية الكبرى، و8 طرق بشمال وجنوب سيناء، بطول 120 كيلومتر طولي، بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه.

واختتم قائلًا: «مستمرون في تنفيذ طلبات أهالينا في سيناء، ومستمرون في التعاون مع المحافظين في شمال وجنوب سيناء لتحقيق هذا المخطط».