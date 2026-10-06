استعرض اللواء مهندس أحمد السويفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، بعض مشاريع الجهاز خلال آخر 10 سنوات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن الجهاز نفذ نحو 530 كيلومترًا من الطرق بشمال سيناء وجنوبها، بتكلفة إجمالية قدّرت بنحو مليار و900 مليون جنيه، منها 300 كيلومتر بشمال سيناء بتكلفة 900 مليون، و230 كيلومترًا في جنوبها وبتكلفة مليار جنيه.

ونوه إلى مشاريع الإسكان التي نفذها الجهاز، ومنها إنشاء 1149 منزلًا بدويًا بشمال وجنوب سيناء، بتكلفة قدّرت بنحو 2 مليار و100 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه المنازل تُقام على قطع أرض بمساحة 200 متر2 ، وتضم منزلًا بمساحة تتراوح بين 120 إلى 140 مترًا، بجانب الحوش والجراج، وفقًا للتخطيط الذي عُرض على أهالي سيناء ووافقوا عليه.

وتابع أن الجهاز أنشأ مدرستين، ومنطقة خدمية، ووحدة صحية، ومراكز شباب، وملاعب، والشبكات اللازمة، والمزارع، بجوار هذه التجمعات، معلقًا: «ابتدينا نعمل حاجة ننمي بها البشر».

واستكمل أن الجهاز أنشأ 28 مزرعة في شمال سيناء وجنوبها، من خلال البحث عن الأراضي الصالحة للزراعة وبها مياه جوفية تصلح للزراعة وللشرب بجوار التجمعات السكنية، مضيفًا أن نوع المحصول يُحدد وفقًا لطبيعة المزرعة.

وأوضح أن منتجات هذه المزارع توزع على أهالي سيناء بسعر التكلفة، وأن العاملين داخلها هم من ساكني التجمعات، معلقًا: «عاوزين نقول إن إحنا بنعمل الموضوع دا خدمي.. وعملنا زي مجتمع متكامل».

وأشار إلى التوجه نحو مشاريع التصنيع الزراعي، وإنشاء معاصر الزيتون بجوار المزراع، وغيرها، معقبًا: «دي كانت من الأفكار الناتجة عن التجارب».