إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى قبيل ذكرى 7 أكتوبر

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، حالة التأهب القصوى للقوات في قطاع غزة، قبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023، بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى أن حركة حماس تعتزم شن هجوم على القوات الإسرائيلية في ذلك التاريخ، بحسب ما أعلنه مكتب وزير الدفاع.

وذكر مكتب كاتس أنه إذا تم استهداف القوات الإسرائيلية، فإن حركة حماس وسكان قطاع غزة "سيدفعون ثمنا باهظا يفوق أي حد"، بحسب البيان.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال كاتس إن "4000 من الذين تسللوا إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تم قتلهم بالفعل، بينما لا يزال هناك 2000 آخرون على قيد الحياة"، على حد وصفه.