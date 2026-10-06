منتخب مصر يحصد 14 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للشباب

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة حصيلة مميزة خلال مشاركته في بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب، بعدما حصد 14 ميدالية متنوعة، في منافسات أقيمت داخل مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 20 دولة.

وجاءت حصيلة مصر بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات، لتحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات خلف منتخب روسيا صاحب الصدارة.

توج بالميداليات الذهبية كل من:

عبدالملك أشرف صبحي – فردي تحت 19 عامًا.

ملك صلاح – فردي تحت 13 عامًا.

يوسف عصام – فردي تحت 11 عامًا.

زينة أيمن فاروق – فردي تحت 11 عامًا.

وحصد الميداليات الفضية كل من:

آسر سامح – فردي تحت 15 عامًا.

زينة فاروق – فردي تحت 13 عامًا.

يوسف شريف – فردي تحت 13 عامًا.

حمزة البحيري – فردي تحت 11 عامًا.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب:

آسر سامح وملك صلاح – الزوجي تحت 15 عامًا.

محمد كسبة ومريم حسونة – الزوجي تحت 15 عامًا.

صلاح علام – فردي تحت 13 عامًا.

عمر الصعيدي – فردي تحت 13 عامًا.

آيسل شاهين – فردي تحت 13 عامًا.

يوسف العابدين – فردي تحت 11 عامًا.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة نحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة، في الفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 و19 عامًا، من بينهم نحو 120 لاعبًا ولاعبة من مصر.