السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة الطور، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بلاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبو زنيمة.

تعود أحداث القضية إلى يوم 21 يونيو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو زنيمة، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، مستخدما سيارة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنا من جهات التحقيق لضبط المتهم، وجرى إعداد كمين له بأحد الطرق القريبة من الطريق القديم.

وخلال انتظاره أحد عملائه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على كيس يحتوي على 50 قطعة حشيش مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى تحرير المحضر رقم 158 لسنة 2026 جنح أبو زنيمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيا، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت القضية، المقيدة برقم 880 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين انتهاء الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم.