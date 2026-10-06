تنطلق الدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في الأول من نوفمبر المقبل، وتستمر حتى الخامس منه بمدينة شرم الشيخ.

وتشهدت الدورة 11، التي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي، إقبالا دوليا كبيرا، حيث تقدم للمشاركة في المهرجان ما يزيد على 100 عرض مسرحي من 40 دولة حول العالم، بما يعكس مدى حضور المهرجان والإقبال عليه على خريطة الفعاليات المسرحية المتخصصة.

ويُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ويسعى منذ انطلاقه عام 2016 إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي.

وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم محافظة جنوب سيناء اللواء إسماعيل كمال، في إطار دعم وتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة.

وتتولى رئاسة المهرجان الشرفية هذه الدورة الفنانة إلهام شاهين، ويقود المهرجان المخرج مازن الغرباوي، مؤسسه ورئيسه منذ انطلاق دورته الأولى، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي إدارة المهرجان، بينما يتولى المنتج هشام سليمان رئاسة اللجنة العليا للمهرجان.