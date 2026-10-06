أعلن وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، استعادة مستوى 5.8 مليون برميل يوميًا من الطاقة عبر خط أنابيب «شرق–غرب»، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى ومعرض «صُنِع في الخليج 2026» في المنامة، إن المملكة استعادت هذا المستوى من الطاقة التشغيلية للخط، وذلك حسبما نشره موقع «الشرق الأوسط».

ويُعد خط «شرق – غرب» أحد المسارات الرئيسية لنقل النفط الخام في السعودية، إذ يربط مناطق الإنتاج في شرق المملكة بموانئ التصدير على ساحل البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «بلومبرج»، بأن السعودية زادت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق - غرب إلى أكثر من 80% من طاقته، مع وصول الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي للمملكة إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، في ظل تقليص الإمدادات الموجهة إلى المصافي المحلية.

وقفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو سبعة أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، بحسب بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة.

وأظهرت البيانات أن المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يوميًا خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025، بحسب موقع «العربية.نت» الإخباري.