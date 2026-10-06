الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثي

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجدد الصفدي، إدانة المملكة الاعتداءات الحوثية على السعودية الشقيقة، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية.

وأكد دعم الأردن للشرعية اليمنية، وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وحماية وحدته وسيادته ومقدراته، وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق وفق المرجعيات المعتمدة.

وبحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، وأكدا دعم هذه الجهود.

وشدد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين، واستمرار التعاون والتنسيق لتعزيز هذه العلاقات وإزاء القضايا الإقليمية.