 مسئول فلسطيني: مستوطنون يحرقون 4 مركبات شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني: مستوطنون يحرقون 4 مركبات شمال الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:11 ص

أفاد مسئول فلسطيني بـإحراق مستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية.

 ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله إن "مستعمرين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا  في جنوب نابلس، وأضرموا النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام".

وأشار إلى إلحاق إضرار بممتلكات المواطنين.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "نفذ المستعمرون خلال  أغسطس الماضي 628 اعتداءً، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بـ157 اعتداءً، تلتها نابلس بـ137، والخليل بـ120، وبيت لحم بـ73، وطوباس بـ40، وجنين بـ36، والقدس بـ31 اعتداءً".


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