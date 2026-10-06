 تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع رافينيا لتمديد عقده حتى 2030 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع رافينيا لتمديد عقده حتى 2030

أحمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 11:50 ص

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي رافينيا، قائد الفريق الأول، لتمديد عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن رافينيا سيجدد عقده الحالي، الذي ينتهي في صيف 2029، لمدة موسم إضافي، ليستمر مع برشلونة حتى صيف 2030.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة «X»، أن رافينيا وقع بالفعل على عقده الجديد، على أن يعلن برشلونة رسميًا عن التجديد يوم الجمعة المقبل.

وكان رافينيا قد ارتبط بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل تلقيه عروضًا مغرية من الدوري السعودي، إلا أن اللاعب البرازيلي تمسك بأولوية الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وطلب صاحب الـ30 عامًا تعديل عقده بما يتناسب مع الدور الكبير الذي يؤديه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما وافقت عليه إدارة برشلونة.

ويقدم رافينيا مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، بعدما تم تعديل مركزه للمشاركة في قلب الهجوم، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني.


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