ألمانيا: اعتقال رئيس المخابرات الأسبق للاشتباه في تورطه بقضايا تجسس وخيانة

اعتقلت السلطات الألمانية، صباح الثلاثاء، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج، للاشتباه في تسريبه أسرار دولة ومحاولة الخيانة والعمل الاستخباراتي لصالح جهة أجنبية.

وبحسب تحقيق مشترك لوسائل إعلام ألمانية، ألقى عناصر من الشرطة الجنائية الاتحادية القبض على هانينج، البالغ 80 عامًا، في منزله بولاية شمال الراين وستفاليا. وفي الوقت نفسه، اعتُقل في ولاية بافاريا موظف سابق رفيع المستوى في جهاز المخابرات، كان يشغل منصب مدير مكتب هانينج.

وتشير التحقيقات، وفق المعلومات المتاحة، إلى أن الموظف السابق، ويدعى مانفريد د.، يُشتبه في أنه زوّد هانينج، مقابل المال، بوثائق ومعلومات شديدة السرية من داخل الجهاز، واستمر ذلك حتى عام 2022 على الأقل، رغم مغادرة هانينج منصبه قبل أكثر من عقدين.

ويبحث المحققون ما إذا استخدم هانينج تلك المعلومات في نشاطه الاستشاري بعد مغادرته الخدمة الحكومية، وما إذا كان بعضها قد وصل إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام ألمانية، يُشتبه في أنه أعد، في إحدى الحالات على الأقل، تحليلًا أمنيًا لصالح جهاز استخبارات أجنبي، مستفيدًا من معلومات سرية حصل عليها.

كما يُشتبه في استخدامه معلومات مأخوذة من وثائق داخلية سرية خلال تواصله مع عميل أجنبي. ولم تكشف السلطات عن الدولة التي يُعتقد أن الجهاز الاستخباراتي تابع لها، فيما تشير التقارير المنشورة إلى أن القضية لا تتعلق بروسيا.

كيف بدأت القضية؟

كُشف عن القضية خلال تحقيق منفصل. ففي سبتمبر 2025، فتشت السلطات منزل هانينج ومكاتب مرتبطة به في إطار التحقيق في محاولة خطف طفلي سيدة الأعمال الألمانية كريستينا بلوك.

وخلال فحص المواد والأجهزة الإلكترونية المصادرة، عثر المحققون، بحسب التقارير، على وثائق حديثة نسبيًا وشديدة السرية تابعة لجهاز المخابرات، لم يكن من المفترض أن تكون بحوزة هانينج.

وأثار العثور عليها شبهات بوجود تسريب للمعلومات من داخل الجهاز، قبل أن تتوسع التحقيقات لتصل إلى الموظف السابق الذي يُشتبه في أنه كان مصدر تلك المعلومات.

وشغل هانينج، منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألماني بين عامي 1998 و2005، ثم تولى منصبًا رفيعًا في وزارة الداخلية الاتحادية حتى عام 2009، قبل انتقاله إلى العمل في مجالَي الاستشارات الأمنية والأعمال.