مرشح إندونيسيا لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية يدعو أمريكا للعودة إلى المنظمة

دعا وزير الصحة الإندونيسي والمرشح لقيادة منظمة الصحة العالمية، بودي جونادي صادقين، ​الولايات المتحدة الأمريكية إلى العدول عن انسحابها والعودة ‌للانضمام إلى المنظمة.

وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء شدد بودي على أهمية الدور الأمريكي داخل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، معبرا عن ​أمله في عودة واشنطن لصفوف المنظمة بعد ​انسحابها مطلع العام الجاري.

وبودي، وهو مصرفي عمل ⁠سابقا في شركة (آي.بي.إم) وبنك مانديري الإندونيسي، ​واحد من ستة مرشحين يتنافسون على خلافة الإثيوبي ​تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مرشحين من دول أخرى.

وخلال فترة ولاية تيدروس، فقدت المنظمة أكبر مانح ​لها بانسحاب الولايات المتحدة رسميا في يناير، بعدما ‌اتهمها ⁠الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسوء الإدارة خلال جائحة كورونا، وهو ادعاء تنفيه المنظمة.

وقال بودي في مقابلة: "تشعر العديد من الدول الأعضاء بأن على الولايات ​المتحدة العودة. ​يجب أن ⁠تعود الولايات المتحدة"، مضيفا أنه من "المستحيل علميا" العمل بمفردنا في حالة حدوث جائحة.

وأضاف أنه يعرف وزير الصحة الأمريكي، ​روبرت ⁠إف. كنيدي جونيور، شخصيا. وتابع "يمكننا التحدث بسهولة، وهناك علاقة بيننا".

كما ينظر إلى مرشحين آخرين على أنهم قادرون ⁠على ​بناء جسور التواصل مع الولايات ​المتحدة، ومن بينهم حنان بلخي وهي طبيبة سعودية تحمل أيضا ​الجنسية الأمريكية.