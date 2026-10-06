مرشح إندونيسيا لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية يدعو أمريكا للعودة إلى المنظمة

دعا وزير الصحة الإندونيسي والمرشح لقيادة منظمة الصحة العالمية، بودي جونادي صادقين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى العدول عن انسحابها والعودة للانضمام إلى المنظمة.
وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء شدد بودي على أهمية الدور الأمريكي داخل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في عودة واشنطن لصفوف المنظمة بعد انسحابها مطلع العام الجاري.
وبودي، وهو مصرفي عمل سابقا في شركة (آي.بي.إم) وبنك مانديري الإندونيسي، واحد من ستة مرشحين يتنافسون على خلافة الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مرشحين من دول أخرى.
وخلال فترة ولاية تيدروس، فقدت المنظمة أكبر مانح لها بانسحاب الولايات المتحدة رسميا في يناير، بعدما اتهمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسوء الإدارة خلال جائحة كورونا، وهو ادعاء تنفيه المنظمة.
وقال بودي في مقابلة: "تشعر العديد من الدول الأعضاء بأن على الولايات المتحدة العودة. يجب أن تعود الولايات المتحدة"، مضيفا أنه من "المستحيل علميا" العمل بمفردنا في حالة حدوث جائحة.
وأضاف أنه يعرف وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف. كنيدي جونيور، شخصيا. وتابع "يمكننا التحدث بسهولة، وهناك علاقة بيننا".
كما ينظر إلى مرشحين آخرين على أنهم قادرون على بناء جسور التواصل مع الولايات المتحدة، ومن بينهم حنان بلخي وهي طبيبة سعودية تحمل أيضا الجنسية الأمريكية.