نقابة الأطباء تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدمت نقابة أطباء مصر، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل.

وقالت النقابة في بيان له، إنه بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، تستحضر نقابة الأطباء بكل اعتزاز الدور الوطني والإنساني الذي اضطلع به الأطباء وأطقم الرعاية الصحية خلال حرب أكتوبر، وما قدموه من تضحيات وجهود مخلصة في خدمة الوطن وحماية أرواح أبنائه، وسقوط الشهداء منهم إلى جوار شهداء القوات المسلحة.

وأكدت نقابة الأطباء أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال في العطاء والعمل والإخلاص.



