الرئاسة الكورية: زيارة الرئيس السيسي فرصة مهمة لتطوير العلاقات إلى شراكة استراتيجية

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، وسيعقد قمة مع الرئيس لي جيه ميونج، لبحث القضايا الاقتصادية والدولية.

وبدعوة من لي، سيصل الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، ويلتقي لي يوم الخميس خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الرئاسة، كانج يو-جونج، في بيان صحفي.

وأضافت: «من خلال القمة، يعتزم الزعيمان إجراء مناقشات معمقة حول التعاون الاقتصادي، كالتجارة والاستثمار، والبنية التحتية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى توسيع التبادلات بين الشعبين، والوضع السياسي الإقليمي، والقضايا الدولية».

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 2016. وكان آخر لقاء جمع الزعيمين في نوفمبر الماضي خلال زيارة لي إلى مصر.

وتوقعت المتحدثة أن تُشكّل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي لكوريا فرصةً مهمةً لتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر إلى شراكة استراتيجية، وتعزيز تعاون سيئول مع أفريقيا والشرق الأوسط.