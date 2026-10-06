غرفة التجارة الألمانية في الصين تحث على الحوار قبل المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وبكين

دعت غرفة التجارة الألمانية في الصين للحوار واتخاذ إجراءات محددة تتعلق بالنزاع التجاري، وذلك قبل زيارة المفوض الأوروبي لشئون التجارة ماروش شيفتشوفيتش إلى الصين.

وقال أوليفر أومز، العضو بالمجلس التنفيذي للغرفة في شمال الصين، إنه لا يجب اعتبار الصين مجرد تحدى ولكن شريكا في المباحثات أيضا.

وحث الاتحاد الأوروبي على التركيز على الإجراءات المحددة للقطاعات الفردية بدلا من فرض رسوم عامة أو قواعد موسعة.

وأشار أومز إلى مزايا التعاون، قائلا إن الشركات الألمانية تعمل بصورة متزايدة على تطوير الخبرات في الصين، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على مقراتها في ألمانيا بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

ونشرت الغرفة قبل زيارة شيفتشوفيتش نتائج استطلاعها السنوي بشأن ثقة الأعمال.

وقالت 33% من الشركات إنها تتوقع تأثيرا كبيرا على أعمالها في الصين في حال أخفقت المباحثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين في التوصل لنتائج ملموسة وتصاعدت التوترات، في حين توقعت 47% من الشركات تأثيرا متوسطا، وتوقعت 14% عدم وجود تأثير.

ومن المتوقع أن يزور شيفتشوفيتش بكين يومي الخميس والجمعة المقبلين لإجراء مباحثات مع وزير التجارة الصيني وانج وينتاو.