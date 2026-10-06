أدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، نقلًا عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدًا أنه تم تدمير البحرية الإيرانية وقواتها الجوية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن النفط بات يتدفق إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق.

وشدد على أن ما تقوم به واشنطن في إيران يجنب العالم التعرض لأسوأ كارثة على الإطلاق، مؤكدًا أن الحرب هناك ستنتهي قريبًا بطريقة أو بأخرى.