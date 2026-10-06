أكد وزير المالية في كوريا الجنوبية لي هيونج إيل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده حولت مبلغ 2.4 مليار دولار إلى واشنطن في إطار تمويلها لمشروع طاقة بولاية تكساس الأمريكية اتفق عليه البلدان ضمن مبادرة الاستثمار الكورية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي معرض رده على سؤال من أحد النواب خلال تدقيق برلماني حول ما إذا كانت التحويلات قد تمت، أكد لي ذلك، موضحا أنه تم إرسال نحو 10% من الميزانية التقديرية للمشروع إلى الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي.

ويدعو مشروع محطة الطاقة العاملة بالغاز ذات الدورة المركبة في تكساس، الملقب بـ"مشروع ستار"، إلى بناء محطة طاقة بقدرة 6472 ميجاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتكلفة 22.3 مليار دولار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة والموارد قد أعلنت مؤخرا عن 3 مشاريع في إطار تعهد سول الاستثماري لواشنطن، الذي تم الكشف عنه العام الماضي مقابل خفض الرسوم الجمركية.

ويتألف التعهد الاستثماري من 150 مليار دولار للتعاون في مجال بناء السفن و200 مليار دولار لمشاريع في قطاعات استراتيجية مختلفة.

وقال لي، إن مشروع تكساس استوفى شرط الجدوى التجارية، وذلك ردا على النائبة ليم لي-جا من حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، التي دفعت بأن موافقة البرلمان سوف تكون ضرورية إذا لم يكن المشروع مجديا من الناحية التجارية.