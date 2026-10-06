أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة حاليًا في أنجولا، إلغاء مباريات فرق الرجال التي كان مقررًا إقامتها أمس الإثنين، في افتتاح منافسات البطولة.

ويشارك الأهلي والزمالك في منافسات الرجال بالبطولة، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع الجيش الرواندي في الثانية ظهر أمس الإثنين، بينما كان الأهلي يستعد لمواجهة إنتركلوب الأنجولي في الرابعة عصرًا.

وجاء إلغاء المباريات بعد اعتذار فريقي فاب الكاميروني وفيتو الكاميروني عن عدم المشاركة في البطولة، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديل نظام المنافسات

وتقام البطولة بمشاركة 11 فريقًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم الأولى 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 5 فرق.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، فلاورز البنيني، رينيسانس الإيفواري، إنتركلوب الأنجولي، بترو أتليتكو الأنجولي، الجيش الرواندي.

المجموعة الثانية: الزمالك، ميكيل الإثيوبي، بريميرو الأنجولي، ميكيلي 70 الإثيوبي، كينشاسا الكونغولي.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعدما توج باللقب على حساب منتدى درب سلطان المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 31-20.