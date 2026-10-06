سيدة تحاول التخلص من حياتها في بث مباشر بسبب خلافات أسرية ببورسعيد

حاولت سيدة في العقد الرابع من العمر التخلص من حياتها في بث مباشر (لايف) عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ وذلك بسبب وجود خلافات أسرية مع زوجها بمحافظة بورسعيد.

وزعمت السيدة، وتدعى "م أ"، خلال فيديو البث المباشر المتداول عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، تعرضها للظلم ولعملية ابتزاز معنوي من أحد الأشخاص، بحسب وصفها، وفي آخر كلمة قالتها: "أنا مش مسامحة كل اللي اتفق عليها، وكان سبب في حدوث مشاكل مع زوجي"، ثم قامت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها الكائن بأحد الأبراج السكنية بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى نقل السيدة إلى مستشفى السلام، والتعامل الطبي مع حالتها الصحية، فيما بينت المعلومات الأولية أن حالتها الطبية مستقرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي المناخ، وجار استكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات حدوث الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشكلات نفسية أو رغبة فى الانتحار؛ وأبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 0220816831 - 08008880700، طول اليوم.