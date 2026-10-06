أوكرانيا: إصابة شخصين وتوقف المرور جراء قصف روسي استهدف جسراً في زابوريجيا

قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، ميخايلو سيميكين، عبر منصة تيليجرام، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت جسراً فوق نهر دنيبرو بالمنطقة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وإصابة شخصين.

وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر تيليجرام، اليوم الثلاثاء، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات بدون طيار (درونز) أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في المنطقة التي تضم العاصمة الروسية، بحسب موقع "العربية. نت" الإخباري.

كما أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، صباح الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 19 درونز كانت تحلق باتجاه موسكو. وكتب سوبيانين في قناته على تطبيق ماكس "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 درونز كانت تحلق باتجاه موسكو، وتعمل فرق الطوارئ في موقع الحطام".

وفي وقت سابق، قال سوبيانين إنه تم تدمير 105 درونز لدى اقترابها من العاصمة الروسية.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت"، نقلاً عن شهود عيان، أنه تم استهداف منشأة لإنتاج النفط، على بعد نحو 40 كيلومتراً من موسكو.

وكان سوبيانين قد صرح في وقت سابق بأن روسيا أسقطت معظم الدرونز البالغ عددها 650 التي أطلقت باتجاه موسكو خلال الليل، منها 105 أسقطت بالقرب من المدينة نفسها.

وكثّفت موسكو التي تنفي استهداف البنى التحتية المدنية قصفها الأراضي الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، لاسيما الجسور الحيوية، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية الحيوية.

وتوعّد الجيش الروسي يوم الأحد بمواصلة "تكثيف" ضرباته للبنى التحتية الأوكرانية، رداً على تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي هدد فيها بزيادة هجمات كييف على مصافي النفط الروسية.