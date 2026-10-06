3 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد ثلاثة فلسطينيين، أحدهما متأثرًا بجراحه، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على شارع عايدة غربي مدينة غزة.

وقال إن الشاب معتصم صلاح استشهد وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة.

وأضاف أن المواطن إبراهيم محمد إبراهيم علام، استشهد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس، قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتابع أن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس، ذكر المراسل أن مواطنًا أصيب، جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي المدينة.

وأشار إلى إطلاق نار مكثف أصاب خيام النازحين في منطقتي المسلخ والمقابر جنوبي مدينة خان يونس.

وأوضح أن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت نيرانها شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي المدينة.

وفي غضون ذلك، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. وذكر المراسل أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة تجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وأوضح أن دبابات الاحتلال استهدفت بالنيران المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

ولفت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مخيم جباليا، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المنطقة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة. فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار في عدد من المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

ومؤخرًا، صعّدت قوات الاحتلال من عمليات القصف وإطلاق النار في محافظات القطاع، وسط تواصل نسف منازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية.