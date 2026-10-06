جوتيريش يعيّن الإيطالي جانلوكا رامبولا ديل تيندارو منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة في مصر

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، من إيطاليا، منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في مصر، حيث باشر مهامه الجديدة في 4 أكتوبر.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، كرس رامبولا ديل تيندارو أكثر من 25 عاماً من مسيرته المهنية للعمل في مجالات التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية وبناء السلام.

وشغل مؤخراً منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في فنزويلا، حيث اضطلع أيضاً بمهام منسق الشئون الإنسانية، وقاد جهود الأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة، وتوطيد الشراكات والحوار، وحشد الخبرات والموارد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتنسيق الدعم الموجّه إلى الفئات الأكثر ضعفاً المتأثرة بالتحديات الإنسانية.

وقبل ذلك، شغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة، حيث قاد فريق الأمم المتحدة القُطري دعماً للأولويات الإنمائية الوطنية، وعمل على تعزيز الشراكات وترسيخ نهج متسق للأمم المتحدة في مجالي التنمية المستدامة وبناء السلام.

كما شغل عدداً من المناصب القيادية داخل المنظمة، من بينها كبير موظفي الشئون السياسية في مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في ليبرفيل، بالجابون؛ ورئيس مكتب الأمين العام المساعد لدعم بناء السلام، وقبل ذلك في إدارة الشئون السياسية في نيويورك؛ ورئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في تنزانيا؛ وكبير المستشارين التقنيين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رواندا.

وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، عمل رامبولا ديل تيندارو لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تولّى مهام في غرب البلقان وآسيا الوسطى.

ويحمل رامبولا ديل تيندارو درجة الماجستير في الشئون الدولية من كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة.