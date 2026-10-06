الإسكان: تخصيص مليون متر مربع لمشروعات سياحية في الغردقة

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أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، 16 قرار تخصيص نهائي لقطع أراض استثمارية في مركز جنوب مجاويش السياحي جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، لتنفيذ مشروعات فندقية وخدمية وترفيهية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المهندس مصطفى عبد الوهاب، في بيان لوزارة الإسكان الثلاثاء، إن قرارات التخصيص تستهدف إضافة 856 غرفة فندقية ووحدات إقامة بإدارة متخصصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة لتصل إلى 946 وحدة فندقية.

وأضاف عبد الوهاب أن القرارات تشمل الموافقة على إنشاء مركزين للألعاب المائية (أكوا بارك)، أحدهما لمشغل عالمي، ومراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، مشيرًا إلى متابعة الهيئة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة لضمان سرعة دخولها الخدمة.

وقالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إن التوسع في المشروعات السياحية يأتي ضمن رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضافت الوزيرة أن الدولة تولي أهمية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في مختلف المناطق، وتوفير بيئة داعمة لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى استمرار الوزارة والهيئة في دعم الاستثمارات الجادة وتيسير الإجراءات.