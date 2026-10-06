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أكدت كينيا اكتشاف أول إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، قادمة من الكونغو، وذلك بعد وفاة مريض أثناء تلقيه العلاج في نيروبي.

وأعلن وزير الصحة الكيني آدن باري دوالي، أن مواطنا كينيا عاد إلى البلاد يوم السبت الماضي، قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، جرى عزله وعلاجه في مستشفى نيروبي.

وأظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة الرجل بفيروس إيبولا بعد ظهور أعراض مرتبطة بالحمى النزفية عليه.

وتوفي المريض في وقت متأخر أمس الاثنين، أثناء تلقيه العلاج.

ووضعت السلطات الصحية المقاطعة في حالة تأهب قصوى، وتراقب حاليا احتمال ظهور حالات إضافية.