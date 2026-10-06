مستشار وزير الدفاع اليمني: العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية مستمرة ولن تتوقف

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن العمليات القتالية التي انطلقت ضمن عملية «فجر اليمن» حققت أهدافًا عدة، بينها تحرير باب المندب وذو باب والتحرير الكامل لجزيرة ميون، بالتزامن مع عمليات قتالية في مأرب وغارات جوية وغطاء جوي متواصل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ميليشيا الحوثي خسرت ما أعدته خلال الفترة الماضية في هذه الجبهة ذات الأهمية الجيوستراتيجية، مشيرًا إلى استنزافها عبر «مصيدة قتل» خلال الأسابيع الماضية، وفشلها في تحقيق أهدافها بالمناطق الجبلية في جبهات تعز.

وأضاف أن العمليات لن تتوقف وتتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات اليمنية، معتبرًا أن التركيز على هذه الجبهة في العمليات الأولى لاستعادة الدولة حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية وإقليمية.

وشدد على أن كسر شوكة الحوثيين فيها يمثل رسالة قوية للشعب اليمني، مؤكدًا تحقيق انتصارات في شرق اليمن، خصوصًا مأرب، بالتزامن مع الغطاء الجوي للتحالف العربي والسعودية.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، انطلاق العملية العسكرية «فجر اليمن»، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء «انقلاب الميليشيات الحوثية» المدعومة من إيران.

وكان العليمي قد أعلن، في خطاب وجهه إلى اليمنيين أيضا الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكدًا أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة.

فيما بدأت القوات اليمنية ما وصفته بـ«الهجوم الاستراتيجي» لتحرير العاصمة صنعاء، بعد السيطرة على باب المندب، وتنفيذ هجوم واسع من ثلاث جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه.