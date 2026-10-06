الصحة العالمية: 959 قتيلا و4207 إصابات جراء التصعيد في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 959 شخصًا وإصابة 4207 آخرين جراء التصعيد في اليمن، فيما بلغ عدد النازحين نحو 198 ألف شخص، وسط تدهور متسارع في الاحتياجات الصحية.

وحذرت المنظمة من فجوة تمويل حادة تهدد الاستجابة الصحية، بعدما رفعت احتياجاتها العاجلة من 9 ملايين إلى 31 مليون دولار، لم يصل منها سوى 2.1 مليون دولار حتى الآن.

وقالت المنظمة، في بيان، إن حصيلة الضحايا تشمل عشر محافظات، وفق بيانات وزارة الصحة والسكان حتى 2 أكتوبر، فيما أظهرت بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حتى 28 سبتمبر نزوح نحو 198 ألف شخص، اضطر كثير منهم إلى النزوح أكثر من مرة، إضافة إلى فرار 3800 شخص إلى جيبوتي.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، سيد جعفر حسين، إن الوضع يتجه نحو «أزمة معقدة»، محذرًا من فجوات خطيرة في رعاية الإصابات والطوارئ، خصوصًا على خطوط المواجهة، حيث تفتقر نقاط تثبيت الإصابات في ساحل لحج والضالع إلى جهات قادرة على تشغيلها.

وأفادت المنظمة بأن نحو نصف المرافق الصحية في المحافظات المتضررة لا تتلقى دعمًا من شركاء، فيما لم تصل الخدمات الصحية إلا إلى نحو 1250 نازحًا، أي أقل من 1% من إجمالي النازحين، ما يترك أعدادًا كبيرة من الأسر، خصوصًا في تعز ولحج، دون رعاية كافية.

وأضافت أن المستشفيات تواجه نقصًا في المستلزمات الجراحية ومواد التخدير ومستلزمات بنوك الدم والوقود، فيما توقفت خدمات الطوارئ الخاصة بالأمومة في مأرب ورأس العارة.