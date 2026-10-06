وزارة الدفاع الكورية تدرس إلغاء الإعفاء العسكري للرياضيين والفنانين وسط جدل

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس تقليص أو إلغاء نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية للرياضيين والفنانين في البلاد، وسط حالة من الجدل أثارتها تصريحات غير لائقة حول الإعفاءات العسكرية من قِبل بعض الحائزين على ميداليات ذهبية في الألعاب الآسيوية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واندلعت موجة الغضب بعدما أشار بعض أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال بشكل علني إلى أن تركيزهم الأساسي خلال البطولة كان على الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية وليس الفوز بالميدالية الذهبية ذاتها.

وقد أثار ذلك مجددا الجدل الدائر حول عدالة نظام الإعفاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشونج بينا، في مؤتمر صحفي دوري: "في نهاية المطاف، لدينا خطط لتقليص أو إلغاء الخدمة البديلة، بما في ذلك الخدمة المخصصة للفنانين والرياضيين، وإدراج ذلك في المخطط الأساسي لإصلاحات الدفاع".

وأضافت تشونج أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار عوامل، من بينها العدالة بين الخاضعين للخدمة العسكرية الإلزامية، وتراجع عدد المتاحين للخدمة العسكرية، والتوافق العام في اتخاذ قرارها.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد أحرز الميدالية الذهبية في كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناجويا، يوم السبت الماضي، بفوزه على اليابان 1-0، ما جعل 20 من أصل 23 لاعبًا في الفريق مؤهلين للخدمة البديلة.

يشار إلى أنه في كوريا الجنوبية، يجب على جميع الذكور الأصحاء إكمال 18 إلى 21 شهرًا من الخدمة في إطار نظام التجنيد الإلزامي، غير أن الفنانين والرياضيين الذين يفوزون بجوائز كبرى في مسابقات محلية أو دولية تحددها الحكومة يتم إعفاؤهم بشكل فعلي من واجباتهم العسكرية، ويُطلب منهم بدلًا من ذلك إكمال ثلاثة أسابيع من التدريب الأساسي و544 ساعة من الخدمة المجتمعية على مدى 34 شهرًا.