الجامعة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية حول الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم انطلاق أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل"، والتي تنظمها إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بقطاع الشئون السياسية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشئون نزع السلاح.

وتناقش الورشة على مدى يومين عددا من الموضوعات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، والمتعلقة بالمخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والإعلان السياسي الخاص بها، بالإضافة إلى اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ويشارك في الورشة خبراء من الدول العربية، إلى جانب عدد من الخبراء من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وبرنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في ليبيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشبكة الدولية المعنية بالأسلحة المتفجرة، ومنظمة "المادة 36"، بالإضافة إلى إدارات الأمانة العامة المعنية.