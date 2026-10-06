السلطات التركية تحتجز 46 شخصا في تحقيق بشأن الفساد

احتجزت الشرطة التركية 46 مشتبها بهم، من بينهم عمدة سابق لبلدية تابعة للمعارضة في محافظة إزمير، وذلك ضمن تحقيق بشأن الرشاوى والتلاعب في العطاءات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت الأناضول إن ممثلو الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 48 شخصا لاتهامهم بتشكيل منظمة إجرامية وتلقي رشوة والتلاعب بعطاءات، كما داهموا مواقع في خمس محافظات.

وتعد المداهمات الأحدث ضمن عمليات تستهدف حزب الشعب الجمهوري. وقد حقق الحزب نجاحات في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2024، حيث استحوذ على مدن رئيسية من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمى له الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ممثلو الإدعاء إن مقدمي العطاءات على صلة ببعضهم البعض، وأنه تم تقديم فواتير بخدمات لم يتم تقديمها وأنه تم لاحقا تحويل المدفوعات إلى حسابات تخص المشتبه بهم.