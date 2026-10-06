إصابة 8 طلاب في شجار بمدرسة في إسطنبول

أصيب 8 طلاب في شجار بمدرسة للمرحلة المتوسطة في ضاحية باشاك شهير في إسطنبول اليوم الثلاثاء، وصُنفت حالة أحدهم على أنها خطيرة، وفقا لما قاله وزير الصحة التركي.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة "إكس" إن حالة شخصين آخرين صُنفت على أنها متوسطة لحادة، مضيفا أن جميع الطلاب الثمانية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكان مكتب حاكم اسطنبول قد قال في وقت سابق إن سبعة طلاب أصيبوا في شجار، وأنه تم فتح تحقيق. ولم يقدم تفاصيل بشأن وضعهم أو أعمارهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بما فيها صحيفة حرييت التركية، أن طالبا نفذ هجوما بسكين بدون دافع واضح. وذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء أن شجارا اندلع نحو الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0540 بتوقيت جرينتش) في مدرسة بمنطقة كايا باشي .

وأظهرت الصور التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف في موقع المدرسة وطلابا مذعورين.