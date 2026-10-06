سول: 52 نزيلا على قائمة الإعدام بمتوسط عمر نحو 60 عاما

قالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنه في ظل تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما، يوجد حاليا 52 نزيلا محكوم عليهم بالإعدام محتجزون في مرافق الإصلاح المحلية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت الوزارة بأن متوسط عمر المحكوم عليهم بالإعدام يبلغ 7ر58 عاما، وأن أعمار 17 منهم، أي 7ر32 %، تبلغ 60 عاما أو أكثر، وذلك قبل أربعة أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 10 أكتوبر. وأضافت الوزارة أن الفئة العمرية الخمسينية هي الأكبر، وتضم 29 نزيلا.

وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام قتلة متسلسلين من ذوي السمعة السيئة مثل يو يونج تشول وكانج هو سون، وهما محتجزان حاليا في مركز احتجاز سول بعد إدانتهما بقتل 20 و10 أشخاص على التوالي.

ولم تنفذ كوريا الجنوبية أي حكم إعدام منذ ما يقرب من 30 عاما، وكان آخر حكم تم تنفيذه في 30 ديسمبر 1997، عندما تم إعدام 23 شخصا، بينهم أعضاء من عصابة جيجونبا للقتل، في العام الأخير من إدارة كيم يونج سام.

وصنّفت منظمة العفو الدولية كوريا الجنوبية"دولة ألغت بشكل فعلي عقوبة الإعدام" منذ عام 2007.