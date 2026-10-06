السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة داخل سوبر ماركت بالعاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعبان، رئيس المحكمة، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، داخل أحد المحال بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم في القضية رقم 4428 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان لسنة 2026، بعدما أحالت النيابة العامة المتهم "أ ج"، 35 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بارتكاب الواقعة يوم 22 يونيو الماضي.

وتبين من أوراق القضية والتحريات أن الطفلة المجني عليها كانت داخل أحد السوبر ماركت بمدينة العاشر من رمضان لشراء حلوى، وخلال وجودها بالمكان أقدم المتهم على الإمساك بها وملامسة مواضع عفتها من الخلف.

وكشفت التحريات، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت، عن ارتكاب المتهم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.